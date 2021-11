AMLO asegura que en su gobierno no hay 'chayote' a periodistas

Al asegurar que es una calumnia que su gobierno pague para hacerle preguntas en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya no se reparten sobres ni "chayotes" para sobornar a periodistas.

"No lo han solicitado ustedes y también nosotros no repartimos sobres, ya no hay chayote, se cabo con el cultivo del chayote, para sobornar".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario ironizó al señalar que el chayote es una fruta que se cultiva en Veracruz, muy sano, suculento y sabroso.

VER MÁS: ¿Ahora cuál es el pleito de AMLO contra la FIL Guadalajara?

"Se cultiva mucho chayote en Veracruz, si, conozco zonas chayoteras en Veracruz y en otras partes, además el chayote es muy sano, es un bien alimento, no contiene grasas, es muy saludable, más que nada tiene líquidos, agua, es muy suculento, muy sabroso, el chayote. Pero el que se les daba a los periodistas ya no se les entrega, es una calumnia".

Aseguró que sus adversarios están molestos porque se está llevando a cabo una transformación en México y se está desterrando la corrupción.