Banda U2 sorprende con nueva canción

El día de hoy, U2 ha revelado una nueva canción titulada Your Song Saved My Life.

Se trata de la primera canción de la banda desde 2019, forma parte del soundtrack para la película Sing 2, que saldrá a través de Republic Records el viernes 17 de diciembre.

La canción fue relevada en el TikTok oficial de la banda el día de ayer, previo a su estreno oficial en el show de Jo Whiley en BBC Radio 2, este día.

Sing 2, la secuela de la querida película de 2016, Sing, llegará a los cines el 22 de diciembre y mostrará a Bono hacer su debut en el cine animado como la voz de Clay Calloway.

La banda ha contribuido a numerosas bandas sonoras de películas a lo largo de los años y ha sido nominada dos veces en la categoría de Mejor Canción Original en los Premios de la Academia por The Hands That Built America (Gangs of New York, 2003) y Ordinary Love (Mandela: Long Walk To Freedom, 2014).