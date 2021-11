¡Kendall Jenner cumple 26 años! Así ha evolucionado de niña 'celebrity' a modelo

No cabe duda de que clan Kardashian-Jenner, es una de las familias famosas con mayor importancia en el mundo, y cada paso que dan en su vida se hace noticia, cada una de las hermanas de Kim Kardashian se han desempeñado en el mundo de los negocios y el entretenimiento, aprovechando el reflector que les ha dado el reality "Keeping Up With The Kardashians". Tal es el caso de la supermodelo Kendall Jenner, quien celebra su cumpleaños 26.

Kendall creció junto a su hermana Kylie rodeada de las cámaras, por lo que los seguidores de la familia las vieron crecer en la pantalla chica, desde su adolescencia comenzó a tener trabajo como modelo, principalmente para las líneas de sus hermanas Kim y Kylie. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) Kendall se ha desempeñado como modelo de grandes firmas y eventos tales como el extinto "Victoria's Secret Fashion Show",también ha desfilado para Chanel, Alexander Wang, Donna Karan, Vera Wang, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, entre otras. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) Además ha sido portada de revistas como Vogue, Vanity Fair y W Korea. En 2017 fue considerada como la modelo mejor pagada del mundo, dejando de lado a Gisele Bündchen, quien hacía liderado el listado durante más de 14 años desde el año 2002. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) A lo largo de su carrera su aspecto ha cambiado por completo, lo que ha hecho pensar a la prensa y sus seguidores que la famosa se ha sometido a varias visitas al quirófano. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste