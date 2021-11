Junta Distrital 02 del INE en Gómez Palacio tiene nuevo vocal ejecutivo

Rindió protesta, Ramón Vargas Ortega como vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 02 del Instituto Nacional Electoral (INE) con cabecera en Gómez Palacio, cargo que hasta el 31 de octubre ocupó Salvador Ovalle Hernández tras 11 años de servicio.

María Elena Cornejo Esparza, delegada del INE en Durango, fue la encarga de tomarle la protesta como nuevo vocal ejecutivo a Vargas Ortega, quien manifestó que su mayor reto será la participación de la ciudadanía.

“Este distrito tiene retos igual que todo el país no tan fuertes como en otros estados, no hay situación de grupos armados, que estén en la región eso pasa en Michoacán donde no se pudieron instalar 25 casillas porque había delincuencia organizada… Es un distrito extenso, los retos son la participación ciudadana, que el ciudadano tenga su instrumento para que acuda a votar que es su credencial de elector”, comentó el funcionario electoral.

Vargas, informó que se desempeñó como Vocal de Capacitación del INE en el Estado de Jalisco en el Distrito 19; en el 2018 participó en el proceso electoral del estado de Morelos y en el 2019, fue comisionado en Coahuila en la elección de diputados locales, en el que se contó con el voto y urnas electrónicas.

Adelantó que dentro de sus propuestas para el Proceso Electoral 2021-2022 en el que se renovará la gubernatura y los ayuntamientos, está el instalar las casillas extraordinarias, en las que se busca acercarlas en las colonias más alejadas a fin de generar una mayor participación ciudadana.

“Vamos a tratar de acercar casillas a colonias de la cabecera distrital un poco más para que no tengan que trasladarse a grandes espacios. Se llaman casillas extraordinarias en zonas urbanas, para las colonias alejadas”, dijo el nuevo vocal ejecutivo.

Así mismo, informó que será hasta el 30 de noviembre que se lleve a cabo la instalación del Consejo Distrital, con el que dijo, se da inicio de manera formal a las actividades propias del Proceso Electoral.