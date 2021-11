Llegaré en mejores condiciones a Cali tras la experiencia de Tokio 2020: Osmar Olvera

Con una notable participación en Tokio 2020, que significó su debut en Juegos Olímpicos, Osmar Olvera Ibarra hizo “borrón y cuenta nueva”, y se encuentra enfocado en la recta final de su preparación para disputar la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, competencia a la que, aseguró, llegará en óptimas condiciones tras la experiencia adquirida en la justa nipona.

Con más de dos meses concentrado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y Desarrollo de Talentos Deportivos (CNAR), el representante de Nuevo León ve la próxima competencia continental, que reunirá a más de 3 mil 500 atletas, como un buen arranque para el nuevo ciclo olímpico y pensar en una revancha rumbo a París 2024.

“Tokio me dejó muchísima experiencia, ir a mis primeros Juegos Olímpicos con 17 años fue un reto enorme, algo que me marcó y me ayudará bastante para mis siguientes compromisos, como ahora lo es Cali, porque aprendí mucho cómo manejar emociones que llegan en competencia, que nunca había sentido y ahí las experimenté”, comentó.

“Estoy muy bien, me siento contento, tranquilo; ya pasó Tokio y es borrón y cuenta nueva, hay que enfocarnos en lo que sigue, que es este proceso rumbo a París 2024 y que empiece ahora en Cali-Valle, eso me tiene muy motivado”, destacó.

Osmar Olvera integra la lista de los siete clavadistas mexicanos seleccionados para la próxima cita de los Panamericanos Junior, en la modalidad trampolín 1 y 3 metros, y aunque hace apenas tres meses compitió en Tokio 2020, el atleta destacó que la adaptación es clave para enfrenar los retos que representan las competencias de tal magnitud.

“Las dificultades siempre estarán, pero al final nos tenemos que adaptar y con mi equipo multidisciplinario respaldándome, creo que llegaré en las mejores condiciones a cualquier evento aun así sean muy juntos como en esta ocasión entre Tokio y Cali.

“Sigo con la misma mentalidad, el competir contra los mejores del mundo, ya sea contra los de mi edad o mayores, al final todos son buenos, cualquier cosa puede pasar y tengo presente el disfrutar y siempre tratar de dar lo mejor”, agregó.

Motivación extra, clasificación directa a Santiago 2023

El joven clavadista destacó que Cali-Valle 2021 representa una importante oportunidad para dar un paso considerable en su trayecto olímpico, pues de coronarse en el magno evento, significaría la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Me motiva saber que ganando en Cali tengo mi lugar asegurado en Santiago 2023, por eso es importante ir mejorando, creciendo un poco, aunque sea lo más mínimo; este tipo de eventos ayudan mucho, a atletas jóvenes, con menor o mayor experiencia, nos ayudará en muchos sentidos”, destacó.