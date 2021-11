Estos son los precios de Apple One para México

La espera ha terminado, por lo que todos los fans de Apple, por fin pueden conocer los precios de Apple One en México, todos los servicios de la firma en una sola suscripción.

Cabe decir que Apple decidió ampliar su negocio a 17 nuevos mercados en donde están incluidos Brasil, Austria, Francia, Colombia, Indonesia, Alemania, Italia, Irlanda, Nueva Zelanda, Malasia, Rusia, Portugal, España, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Suiza y claro está, México.

Asimismo, los precios para el nuevo servicio de la firma fundada por Steve Jobs, van desde los 165 pesos al mes en la opción individual, hasta los 395 pesos al mes en su versión familiar.

¿Qué es Apple One?

Para quienes no lo sepan, Apple One Premium es un servicio de la firma de Cupertino que incluye todo lo disponible en One, pero ampliando las capacidades y los servicios asociados, siendo los más destacados Fitness+ y 2TB de almacenamiento en iCloud, compartible con todos los miembros de la familia.

Precios de Apple One

Paquete Individual

Apple Music, Apple Tv+, Apple Arcade y iCloud+ con 50 Gb. 165 pesos al mes.

Paquete Familiar

Apple music, Apple Tv+, Apple Arcade y iCloud+ con 200 GB. 229 pesos al mes.

Paquete Premium (6 usuarios)

Apple music, Apple Tv+, Apple Arcade y iCloud+ con 2 TB + Fitnes+. 395 pesos al mes.

Cabe señalar que uno de los servicios que no aparecen en estas suscripciones es Apple News, el cual si se encuentras presente en otras regiones como Estados Unidos.

Plan familiar de Apple Music

Este plan incluye Apple Music en todos los dispositivos, incluidos los de Apple, consolas o altavoces inteligentes, con una librería de 90 millones de canciones y una cuenta separada para cada miembro de la familia.

Apple TV+

Cuenta con todo el contenido actual, anterior y futuro de la plataforma, además de incluir descargas para ver offline.

Apple Arcade

Incluye acceso ilimitado a más de 200 juegos sin anuncios ni compras extras o in-app. De igual forma, cada usuario de One, contará con sus propios contenidos separados.

Apple Fitness+

Este servicio cuenta con una amplia variedad de entrenamientos para los usuarios de Apple, con o sin material, y con acceso desde cualquier dispositivo de la firma, incluyendo Apple TV para que realices tus entrenamientos en la comodidad de tu hogar.

iCloud+

Sin duda alguna, una de las características más destacables, ya que su máxima capacidad de almacenamiento en iCloud es de 2TB para compartir entre los miembros de tu familia, además de acceso a Private Relay y los servicios de privacidad, junto con almacenamiento ilimitado de HomeKit Secure Video.

¿Cómo suscribirse a Apple Premium?

Para quienes deseen adquirir una de estas suscripciones, deben saber que cuentan con diversas opciones para hacerlo.

La primera de ellas es a través de iPhone que tenga el sistema operativo iOS 14, una Mac con masOS Big Sur o un iPad con iPadOS 14.

En cualquiera de estos dispositivos, debes dirigirte a Configuración / Cuenta / Administrar Suscripciones.

Una vez ahí, puedes seleccionar el plan que sea de tu agrado. Un dato importante a saber, es que la primera vez que te suscribas, contarás con un mes de prueba gratis.