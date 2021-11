'El Mijis' dice que lo obligaron a cantar tema de Lalo Mora para ser liberado tras 'levantón'

El polémico ex diputado Pedro César Carrizales Becerra, aseguró haber sufrido un "levantón" por haberse manifestado en contra de la presentación del cantante Lalo Mora en San Luis Potosí a quien acusa de ser un abusador sexual, no obstante "El Mijis" refiere que sus plagiarios lo liberaron una vez que cantó la canción "dos coronas" del intérprete originario de Nuevo León.

En entrevista con un medio nacional, Carrizales Becerra asegura que luego de haber sido levantado por personas desconocidas abordo de una camioneta "me dijeron que que traía yo en contra del viejón, que me iban a matar, lo que querían era que no llegara yo al baile, cuando me tiran en un municipio, me dicen que si no me sabía una canción del viejón me iban a matar por hablador y entonces les canté la de dos coronas".

El ex diputado quien el mismo se ha identificado como "chavo banda", añadió que a sus secuestradores les dijo que no tenía nada en contra de las canciones de Lalo Mora, sino en contra de las acciones como persona, pues frecuentemente ha acosado y ha hecho tocamientos sin sus consentimientos a sus propias fans, lo cual es un comportamiento inaceptable.

Dijo además, que lo estuvieron golpeando y después cuando lo dejaron ir le dijeron que caminara derecho sin voltear, hasta después de que escuchara que se iba el vehículo, aproximadamente 12 horas después de los hechos, y que se denunciara su desaparición en sus redes sociales, la Guardia Nacional reportó la localización de "El Mijis" en el municipio de Villa de Zaragoza.

Cabe destacar que desde el pasado lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) está llevando a cabo las investigaciones sobre los hechos que refiere el ex diputado, sin embargo el propio fiscal interino, José Luis Ruíz Contreras señaló que hay inconsistencias en las declaraciones, por lo que se tendrán que aclarar para dar veracidad a la denuncia.