Aquí podrás ver a 'Checo' Pérez en el Show Run de Paseo de la Reforma en la CDMX

Dicho evento, será transmitido por señal de paga a través del canal de Fox Sports a partir de las 11:30 horas.

Red Bull Racing Honda Show Rund 2021 tiene previsto que “Checo” corra sobre su RB7 en una pista donde también habrá otras carreras antes de la aparición del tapatío.

¡Hola lid! @SChecoPerez shows us his special-edition helmet for the #MexicoGP pic.twitter.com/Hal5Jd5j4B

Cabe señalar que el acceso fue totalmente gratuito, y desde tempranas horas de este día se han dado cita cientos de personas que incluso viajaron desde otras partes del país para ver de cerca a Sergio Pérez, quien este domingo buscará subir al podio del Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Getting prepped for his home race with the help of @Therabody pic.twitter.com/mAem6JraKu