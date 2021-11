Para Carlos Acevedo ya inició la repesca para Santos

Los Guerreros del Santos Laguna no se conforman luego de la victoria obtenida el pasado fin de semana y en el equipo de Guillermo Almada, la consigna es sumar nuevamente de a tres puntos este jueves, cuando visiten a los Pumas de la UNAM en partido pendiente.

El equipo albiverde realizó ayer un entrenamiento vespertino en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, donde preparan a conciencia su visita al siempre peligroso estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Los Guerreros emprenderán hoy el viaje con destino a la Ciudad de México para quedar completamente concentrados de cara al compromiso ante los Pumas, equipo que está luchando para meterse a los puestos de repechaje ya en la recta final de un torneo Guardianes 2021 que tendrá un frenético final.

ESPERAN INTENSIDAD

Previo a su entrenamiento de ayer, el guardameta Carlos Acevedo atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa remota, en la que afirmó que esperan a unos Pumas que correrán durante todo el partido de mañana: "sabemos de la intensidad de Pumas. El ser local, estar en CU, es una fortaleza para ellos. Lo que demostramos el pasado fin de semana nos ayuda a nosotros y estamos muy preparados, sobre todo mentalmente, para poder enfrentar este duelo que empieza a oler a liguilla. Sabemos que hay plantel para podernos traer los tres puntos", afirmó.

"Es una plaza complicada, una plaza difícil, pero las estadísticas están para romperse. El triunfo del partido pasado nos da esa tranquilidad para ir a buscar un buen resultado. El equipo está con mucha ansiedad de poder ir a México y traer los tres puntos", señaló Acevedo, en torno al dato de que Santos solamente ha logrado tres triunfos en la madriguera de los Pumas, durante todos los torneos cortos.

Cuestionado sobre la importancia del encuentro de mañana, que prácticamente tiene sabor a duelo de reclasificación, donde se juega a "matar o morir", Carlos señaló: "no solamente este partido, creo que también el partido con San Luis es muy importante. Como podemos quedar en cuarto lugar, podemos quedar fuera. A partir de este fin, empezamos esos partidos de reclasificación, lo que nosotros buscamos es ir a México a ganar y luego cerrar aquí en casa y terminar en lo más alto", adelantó.

SIN MARGEN DE ERROR

Cerrar el torneo de manera positiva, es lo que tienen en su mente los Guerreros, quienes incluso han sido autocríticos para detectar los puntos que deben mejorar como equipo: "estuvimos platicando y charlando acerca de los detalles. Hay detalles por mejorar. Estamos muy conscientes de que el futbol lo tenemos, pero nos falta tener esa regularidad de los 90 minutos. No podemos tener un tiempo sí y un tiempo no. Si pulimos esos detalles, los resultados se nos van a dar, sobre todo en estas dos fechas. Ya sea terminar entre los primeros cuatro o si no, tomar el repechaje en casa, que aquí somos más fuertes".

"Creo que los principales, que somos nosotros los jugadores, sabemos que hay plantel para estar peleando entre los primeros puestos. Hay una serie de factores que no estuvieron a nuestro favor, fueron pequeños detalles que se fueron sumando. La única manera de salir adelante es con dos triunfos, primero de visita ante Pumas y después frente a San Luis. Santos tiene plantel para poder pelear, creo que ha habido pequeños detalles que no hemos podido pulir y todavía tenemos dos fechas para poder hacerlo", concluyó.