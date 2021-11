'Mi vida está hecha a la mexicana', señala Marcelo Córdoba

En 2004 llegó a México para participar en un proyecto, sin saber que se volvería la nación en la que desarrollaría su vida hasta la fecha.

El actor argentino, Marcelo Córdoba, no duda en decir que, "soy más mexicano que el chile" y cómo no si en estas tierras ha encontrado un cúmulo de satisfacciones, la más reciente es la telenovela S.O.S me estoy enamorando que forma parte de la barra de programación del canal Las Estrellas.

Su participación en el melodrama se volvió el pretexto ideal para ofrecer una charla a El Siglo de Torreón en la que habló de todo.

"Arribe a México en 2004. De ser nuevo, de repente cuando me quise dar cuenta ya era de los viejos, así de rápido pasa el tiempo para todos. He hecho mi vida aquí.

"Cada diciembre voy a Argentina a pasar la Navidad, siempre trato de ir, pero obviamente mi vida está hecha muy a la mexicana; eso sí, siempre vuelvo con unos kilos de más porque siempre me reciben con asado (Cortes de carne) allá".

Marcelo se mostró contento por los resultados que ha tenido S.O.S me estoy enamorando, producción que le permitió volver a trabajar en estos tiempos de pandemia.

"La verdad ha sido una bendición volver a laborar. Cuando me llamó Lucero Suárez (la productora) no dudé ni dos segundos en aceptar. Para mí, es como trabajar en familia, los conozco muy bien ya he hecho dos novelas con el equipo de Lucero".

Marcelo dio los detalle de su personaje, "Omar Kattan", un hombre seductor y muy hábil para engañar tanto en el manejo de los sentimientos de los demás como en asuntos financieros. Es inmoral y sin escrúpulos, según relató.

"Aparentemente es educado y amable, pero luego conforme ha avanzado la trama la audiencia ha visto que tiene un lado siniestro, él quiere con 'Sofía' (Irán Castillo) y por eso se vuelve un rival de 'Alberto' (Daniel Arenas) y es que no hay telenovela sin un triángulo amoroso".

Comentó Córdoba que encarnar personajes en TV, ya sea buenos o malos, siempre es emocionante porque cada uno de ellos se vuelve un reto para él.

"Yo disfruto mucho creando personajes, ya sea el bueno o el villano. Si bien tienes el guión para guiarte, muchas cosas te las tienes que imaginar porque no sabes las historias que hay detrás de un personaje y entonces uno se las tiene que crear para que tengan matices y la gente pueda ver más allá del villano 'ñaca ñaca'".

Reveló el argentino que a diferencia de otras producciones en las que ha trabajado, en S.O.S me estoy enamorando se ha sentido muy relajado.

"Hay un buen clima de trabajo entre actores y el equipo de producción. Me atrevo a decir que es el proyecto en el que más relajado me he sentido, algo que invita a la cordialidad y a darlo todo en cada día de trabajo".

Por otro lado, Marcelo compartió que en estos tiempos de contingencia incrementó su gusto por la lectura.

"Leí muchísimo. Había sido un lector ávido, pero en los últimos años con todo lo digital había dejado de leer y entonces me volví a avocar a la lectura y pude descubrirme de nuevo como un buen lector".

Antes de colgar la llamada, Córdoba dijo que espera volver a La Laguna, en donde hace cinco años presentó una obra de teatro.

"La última vez que estuve la pasé muy bien. Mucho calor,pero qué rico. Deseo que se repita una visita con ustedes".