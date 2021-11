Estaciones ONE premian a ganadores

El primero de 28 vehículos ya fue entregado y tú puedes ser el próximo ganador de un automóvil último modelo.

Con más de 50 estaciones de servicio en La Comarca, las Gasolineras ONE se han ganado un lugar en el corazón de todos los laguneros gracias al excelente servicio y los precios en combustible más competitivos del mercado.

Pero además, uno de los objetivos de ONE es ofrecer un plus a sus clientes, por lo que actualmente está activo el Sorteo de Raspa y Gana, en donde hay premios espectaculares como 28 automóviles nuevos, además de iPads, bicicletas, premios en gasolina y premios en tiendas de conveniencia, entre otros.

Arturo Isaac Zúñiga, Coordinador de Mercadotecnia, comentó que a pesar de que el Sorteo tiene poco más de tres meses en activo, la suerte comenzó a brillar y ya fue entregado el primero de los 28 autos nuevos.

"Es un sorteo en beneficio del DIF, con raspados que cuestan $2.50. Solo tienes que acudir a cualquier estación ONE a cargar gasolina, comprar tu boleto y rascarlo, tenemos otros 27 autos esperando por su nuevo hogar".

Entre los modelos que están a la espera de ganador, podemos encontrar Chevrolet Beat, Toyota Sienna y Kia Soul, entre otros muy atractivos.

"La idea es que nuestros clientes se sientan satisfechos y que ONE tenga una propuesta de valor para su comunidad".

Y EL AUTO ES PARA…

Aracely Enríquez Cruz, originaria del ejido La Concha, fue la afortunada ganadora. Visiblemente emocionada y acompañada por su familia, platicó acerca de su experiencia.

"Acudí a cargar gasolina en la Estación ubicada en la Av. Cuauhtémoc y el despachador me ofreció los boletos. Al principio le dije que no, que mejor a la vuelta, pero me insistió y hasta me dijo que me daría el ganador. Yo me reí y compré dos boletos. Cuando rasqué el primero no esperaba mucho, y no gané nada.

Ya tenía el otro ahí y al rascarlo, ahí estaba el premio, así que ahora estamos muy emocionados, además de agradecidos por este fantástico regalo". Recuerda, para ganar solo necesitas acudir a cargar gasolina a cualquiera de las más de 50 estaciones ONE ubicadas a lo largo y ancho de La Laguna, con $2.50 y un poquito de suerte, puedes ser el próximo ganador de un auto nuevo ¡aún quedan 27!.