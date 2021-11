Solicitarán datos sobre rezago en escrituración en Coahuila

El titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila, Enrique Martínez y Morales, aseguró que existe un rezago a nivel nacional de al menos el 30 por ciento en cuanto a procesos de escrituración de viviendas, cantidad que podría ser similar en la entidad y que representa uno de los principales retos de su administración en los próximos dos años.

No obstante, admitió que se encuentran en la búsqueda de la cifra que le corresponde a Coahuila en ese rubro, lo que tendría como resultado una política pública de mayor precisión y para mayor beneficio de la población.

El funcionario dijo que para ello se han dispuesto de programas de regulación de escrituras en todas las regiones de la entidad, en los cuales se busca aumentar el nivel de ordenamiento de las propiedades en las áreas urbanas y ejidales, especialmente en aquellas en las que habitan familias de escasos recursos y que requieren del impulso de la propia autoridad.

"No existe un padrón como tal, lo que nos dice Inegi únicamente es que en México cerca del 30 por ciento de las familias no cuenta con una escritura, yo ya hablé con el director del Inegi aquí en Coahuila, el delegado, estamos buscando la forma de encontrar esa cifra, pero en principio el 29 o casi el 30 por ciento de las casas aquí en México no cuenta con escritura y a esto hay que sumarle los cambios de propietario, es decir, cuando alguien fallece y que no ha hecho el cambio, pues la persona que quedó, etcétera".

DESTACA IMPORTANCIA DE ESCRITURACIÓN

Martínez y Morales recordó a la población que los procesos de escrituración de viviendas son fundamentales en temas de propiedad privada, toda vez que ese documento no tiene la misma naturaleza que una factura de algún vehículo y de manera obligatoria de recorrer ciertos procesos a fin de que sea un elemento certificado ante las autoridades.

"Recordemos que una escritura no es como una factura de un carro, que se pueda endosar o quien tenga esa factura es el dueño de la propiedad, no, tiene que hacerse un trámite y también lo hacemos nosotros", afirmó el funcionario estatal.

Más información

Autoridades solicitarán al Inegi datos respecto al rezago en escrituración de viviendas de Coahuila.

*A nivel nacional se estima que existe un 30 por ciento de viviendas en el país sin escrituras.

*La Secretaría de Vivienda en Coahuila cuenta con acciones de escrituración a menor costo y con mayor facilidad en los procesos.

*Son acciones en favor de la población de zonas marginadas o de familias de escasos recursos.