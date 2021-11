Intransitable, calzada Zaragoza al oriente de Torreón

Como si fuera una rúa de paso para vehículos 4x4 es como se encuentra un tramo de la calzada Zaragoza al oriente de Torreón. Los hoyos, zanjas y hasta montones de escombro han convertido el espacio en un lugar intransitable para unidades vehiculares que no sean de doble tracción o que tengan ruedas especiales para el campo traviesa.

Son los vecinos de la colonia Campo Nuevo Zaragoza quienes reportan el estado de la rúa, misma que comenzó a lucir mayores afectaciones hace dos meses con el registro de lluvias en la ciudad, la humedad y el constante paso de las unidades generó que aparecieran hoyos por toda la zona y que el bulevar se convirtiera en una zona de auténtica terracería.

Los principales daños se observan a la altura de la calle Buenos Aires, espacio rodeado por terrenos abandonados y llenos de escombro, ramas secas, rocas de gran tamaño, animales muertos y hasta fugas de aguas negras, a lo anterior además se suma la carencia en otros servicios como el alumbrado público.

El lugar ha sido objeto de constantes quejas no solamente de los vecinos, sino de los comerciantes y proveedores que diariamente deben hacer sus viajes por esa zona, uno de las de mayor afectación respecto a la infraestructura urbana en el suroriente de Torreón.

"No se puede ni manejar, ni caminar, nada, está horrible y tienen años que no arreglan nada, se pagan impuestos para todo, pero no vemos que haya mejora , de perdido que rellenen los hoyos como en otros lados… Si fuéramos otra colonia estaría diferente, pero aquí nunca nos han tomado en cuenta", señala una trabajadora de la zona.