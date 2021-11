No se reportaron incidentes mayores en panteones de Lerdo

La coordinadora de Protección Civil y Bomberos, Isabel Macías Sifuentes, dio a conocer que durante el operativo que se implementó en el marco del Día de Muertos, del sábado 30 de octubre al martes 2 de noviembre, en los panteones del municipio no se presentaron incidentes graves, reportándose un saldo blanco.

A pesar de contar con mayor afluencia en el Panteón Municipal durante ayer martes, la ciudadanía atendió las indicaciones de la dirección ingresando al panteón de manera ordenada, "estamos coadyuvando con la administración del panteón, apoyando para evitar aglomeración tanto en la salida como en la entrada", dijo la titular de Protección Civil.

Comentó que por las mañanas se han realizado recorridos para verificar que las zonas en riesgo continúen marcadas, de igual manera encintar aquellas lápidas o lugares que representen un peligro para la ciudadanía.

No obstante, El Siglo de Torreón pudo constatar que al interior del panteón, del lado derecho, cerca de la barda contigua al estacionamiento, hay al menos cuatro tumbas que no estaban acordonadas este 2 de noviembre y que se encontraban completamente expuestas, es decir, sin lápida, por lo que las personas tenían que tener mucho cuidado de sortearlas para no caer ya que se encuentran entre las tumbas.

También hay algunas donde incluso han crecido árboles en el interior de las mismas y tienen ramas muy secas.