Vanessa Bauche denuncia violencia de Pascacio López en Guerra de vecinos

La actriz, Vanessa Bauche denunció de manera formal a su colega Pascacio López por violencia y agresiones.

El programa Chisme No Like, que ya puede verse en TV abierta en el canal A+, reveló que Vanessa dice que su compañero en la exitosa serie de Netflix, Guerra de vecinos le hizo la vida imposible durante las grabaciones.

Bauche relató que en octubre de 2020 ella platicaba con el director Salvador Espinosa acerca de la realización de algunas escenas, cuando López habría irrumpido el encuentro de una forma descomunal.

"Aquí dice en el texto otra cosa, no lo que tú dices, lo que tienes que hacer aquí lo dice", Vanessa comenta que eso fue lo que le dijo López, palabras que la hicieron sentirse muy mal y humillada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Un mes después, en un restaurante capitalino, Vannesa informó que Pascacio le exclamó en estado de ebriedad que no estudiaba bien sus líneas.

"Tienes que aceptar que no estudias, chingada madre. No lees tus guiones, no estudias tus textos, acéptalo", le habría dicho el artista a la actriz de Amores perros.

Ante tal conflicto, se presume que Vanessa Bauche no formará parte de la segunda temporada de Guerra de vecinos y no porque ella no quiera sino porque sus declaraciones no fueron del agrado de los realizadores del programa.