Fiesta rumbo a la batalla Canelo Vs. Caleb arranca al son del mariachi

La fiesta rumbó a la batalla entre Saúl "Canelo" Álvarez y Caleb Plant arrancó oficialmente al son del mariachi, que alegró con la canción "Guadalajara", los minutos previos al arribo del púgil mexicano al MGM Arena, de las Vegas, Nevada, donde este sábado, el mexicano buscará convertirse en el monarca absoluto de los supermedianos.

Los minutos pasaban y la música seguía, esta vez, "Negrita de mis pesares" dio paso a la festiva entrada del boxeador tapatío, sellada con el "México, lindo y querido" que iluminó la entrada al espacio del monarca mexicano.

Relajado, "Canelo" posó para las cámaras haciendo guardia, tirando golpes al aire, siempre con su manager Eddy Reynoso al lado, incluso se dio tiempo para saludar a su pequeña, que lo aguardaba en primera fila.

"Nada es diferente, amo estar aquí de regreso en las Vegas, es un placer para mí", dijo emocionado. "Es por mi historia, por mi legado, por eso estoy aquí y la noche del sábado voy a hacer historia", reiteró.

Más allá de los números, del favoritismo que suele arrastrar en cada compromiso sobre el ring, Álvarez tiene claros sus objetivos y razones para seguir en la pelea. "Amo el boxeo, amor estar en el ring, amo estar con mis fans".

Sobre su rival, opinó. "Es un buen boxeador, de buenas combinaciones, es alto, va a ser difícil en los primeros asaltos, pero tengo la experiencia de haber estado con todo tipo de estilos. Estoy confiado en que lo puedo hacer, en lo que sé hacer. Doy gracias a todos por apoyarme, vamos a hacer historia como siempre".

Su opositor, Caleb Plant, conoce bien su rol en esta cita y no lo rehúye, aunque tampoco se rinde. "Si no sintiera que puedo ganar, no estaría aquí. Pudo mostrar que soy mejor de lo que digo Ya antes ha salido como la víctima, así que no le incomoda llegar en ese papel a la contienda en Las Vegas.

"No me importa lo que digan los números. Nada que pueda decir los convencerá ahora", agregó. "Pero no tenemos los dedos cruzados para esta pelea. No es cómo trabaja la vida si tú quieres algo, tienes que trabajar para obtenerlo. Lo tienes que sentir. Estoy en el punto en mi vida dónde puedo conquistar lo que sea".