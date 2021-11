Panteón Rococó se declara listo para volver al escenario en vivo

Panteón Rococó está listo para por fin llevar su música a la ciudad de México con los tres conciertos que fueron retrasados por la pandemia del COVID-19 y que se realizarán el 11, 12 y 13 de diciembre.

El saxofonista de la banda, Missael Oseguera considera que es algo que le debemos a la música después de la contingencia sanitaria.

"Va a ser muy emotivo volvernos a ver con tanto público después de tanto tiempo, ya nos hace falta a nosotros y creemos que a la gente también, y nada, disfrutarlo, estar vacunados para ir, no podemos parar la vida porque hay que retomar nuestros espacios y nuestro lugar en el planeta y salir a vivir la música", dijo.

"La música tanto que nos ayudó en esta pandemia y en los encierros, los meses de encierro que hubo, entonces ahora es momento de regresarle a la música algo yendo a shows en vivo", señala.

Los intérpretes de la "Carencia" llegarán además con música nueva que forma parte de su reciente material discográfico titulado "Ofrenda" y con el que querían honrar a aquellos que ya no están hoy con nosotros, tanto porque perdieron la vida por el Covid-19, como el caso del cantante Óscar Chávez, así como quienes partieron hace tiempo como Juan Gabriel.

"Nos dimos cuenta de que había gente que ya no estaba con nosotros y nos parecía interesante hacerles una ofrenda a tantos músicos que ya no están… hacer que su música siga existiendo y tener un recordatorio de que pasaron por este plano y dejaron cosas muy buenas y nosotros dejarle a otras generaciones nuestro granito de arena con su música", señala el saxofonista.

El álbum de diez temas incluye canciones como "Hasta que te conocí", de "El divo de Juárez", "El lado oscuro", de Jarabe de Palo y "Por ti", de Óscar Chávez.

Missael Oseguera explica que este último tema es uno de los que tienen mayor significado para la banda por la forma en que el músico mexicano se fue y por la relación que Panteón Rococó tenía con él.

"Era alguien muy cercano a nosotros, habíamos hecho canciones, conciertos, para el DVD de 20 años, habíamos tocado con él en el Auditorio Nacional y nos quedó pendiente hacer una grabación en estudio junto con él, y con este tema existe un nivel emotivo muy grande para nosotros", explica.

Si bien Panteón Rococó ya ha tenido presentaciones en Estados Unidos y en México en Ciudad Juárez, Missael pide a su público seguirse cuidando porque la pandemia aún no termina. Señala que ellos también se están cuidando pues saben que si alguno diera positivo tendrían que cancelar un show.

Aunado a ello recuerda que dentro de todo la pandemia le dejó buenos momentos.

"Hay que seguir con muchos cuidados para no dejar proyectos inconclusos. A mí la pandemia me dejó muchas cosas muy buenas en general, fui papá en esta época, he podido convivir muchísimo con mi esposa y con mi hija, vivir todo el embarazo, diez meses de la vida de mi hija sin separarme de ella que con un trabajo con jornadas normales de Panteón Rococó no hubiera sido posible, me hubiera ido de viaje, perdido de muchas cosas entonces para mí lo mejor que me pudo pasar fue este parón".