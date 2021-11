Con altares y vestidos de La Catrina, famosos conmemoran el Día de Muertos

La actriz Florinda Meza recordó con un altar familiar a sus padres, su hermano Héctor y a Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como "Chespirito", el reconocido comediante mexicano. También compartió una fotografía del creador de programas éxitos tales como "El Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado".

"Te recuerdo, mi amado

y lleno tu morada de flores,

pues tú colmaste mi prado

con todos tus colores", escribió quien fuera Doña Florinda.

Por otro lado, la conductora Andrea Escalona, recordó a su madre Magda Rodríguez, quien falleció en noviembre de 2020 a los 57 años a causa de un shock hipovolémico. Escalona la recordó con una fotografía en redes sociales, además de colocar su imagen en el altar del matutino Hoy.

Los hijos de Jenni Rivera recordaron a su madre con un altar colorido que colocaron en la boutique de la cantante.

