Recuerdan a Magda Rodríguez a un año de su muerte

Magda Rodríguez fue una de las productoras de televisión que más éxitos cosechó en su trayectoria profesional y, también, de las que más amigos tuvo en sus años de vida. La creadora de programas como "Con sello de Mujer" y recientemente del matutino "Hoy" murió el 1 de noviembre de 2020, a los 57 años, debido a un choque hipovolémico y sangrado de tubo digestivo.

Según reportes, su empleada doméstica la habría encontrado a las 10:30 am de aquel día.

Entre muchos mensajes escritos por sus compañeros que la recuerdan como una mujer alegre y muy trabajadora, Galilea Montijo, presentadora del programa de Televisa, compartió un conmovedor video de la productora de televisión. En él, vemos a Magda sonreír y cantar al son de la música de mariachi.

"Así te quiero recordar siempre con risas, música y tequila querida @magdaproducer hoy hace un año te nos adelantaste y te extraño mucho", escribió Galilea en su publicación de Instagram.

El clip que la conductora de televisión compartió lleva más de 80 mil reproducciones en menos de una hora de su publicación.

Magda Rodríguez fue considerada como la 'reina Midas' del rating debido a otros programas como "Las Mañanitas a la Virgen", "La Academia", "Laura sin censura" y "El show de Niurka", entre otros que produjo para Telemundo. El día de su fallecimiento, decenas de personalidades compartieron su dolor en redes sociales como Mónica Garza, Maxine Woodside y el productor Juan Osorio.

"Me faltó decirle a Magda 'qué chingona eres trabajando como productora, amiga'. Es tan cotidiano el encuentro y te saludas y todo pero no valoras que ella es una chingona, no se lo dices, no sé qué nos pasa que a veces nos limitamos a ser un poco más reservados", dijo.