Kylie Jenner presume su avanzado embarazo con tierno disfraz de Halloween

Aunque sabemos que las hermanas Kardashian-Jenner adoran las fiestas y disfrazarse para toda ocasión, esta vez fue especial porque la menor de todas, Kylie Jenner, dejó ver su avanzado embarazo con un tierno disfraz de gatita para esta noche de 'espantos'.

La empresaria compartió su felicidad con su hija Stormi Webster, quien se divirtió en grande vestida como una tierna Sirenita, y con su pareja sentimental, Travis Scott.

Kylie lució su gran baby bump vestida con un traje ajustado en color negro y manga larga, botas altas y unas orejitas de gatito del mismo tono. Su maquillaje fue muy sencillo: ojos delineados, boca en color oscuro y unas líneas sobre su cara a manera de bigotes.

Cabe mencionar que Kris Jenner, mamá de la empresaria, también optó por lucir como una felina enfundada en un traje de Fendi y un coqueto bolso en forma de gatito negro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner)

La magnate de cosméticos y estrella del reality "Keeping Up with The Kardashians" escribió al pie de su publicación: "En completo modo mamá para este Halloween. Espero que todos tengan una noche segura".

En cuanto al rapero Travis Scott, papá de los dos hijos de Kylie Jenner, eligió usar una máscara de Michael Myers, uno de los asesinos seriales más aterradores, protagonista de la cinta "Halloween".