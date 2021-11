‘No me amaba a mí misma’, dice Jessica Simpson en foto donde luce irreconocible

Jessica Simpson ha cumplido cuatro años de sobriedad y lo celebró con un emotivo mensaje y una foto que muestra una “versión irreconocible” de sí misma.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante y actriz que se convirtió en un sex symbol durante la década de los 2000, se sinceró sobre su lucha contra el alcoholismo, revelando detalles sobre por qué solía beber y cómo se dio cuenta de que quería dejar de beber.

Además, Simpson compartió una imagen en la que luce desgastada debido a su adicción.

“Esta persona en la madrugada del 1 de noviembre de 2017 es una versión irreconocible de mí misma. Tenía tanto autodescubrimiento para desbloquear y explorar. Sabía que en este mismo momento me permitiría recuperar mi luz, mostrar la victoria sobre mi batalla interna de respeto por mí misma y desafiar este mundo con una claridad penetrante”, comienza Simpson en la descripción de su publicación.

La actriz de “Daisy Duke” en Los duques de Hazzard continuó explicando que su única esperanza para recuperarse era dejar de beber alcohol porque mantenía su mente y corazón “dando vueltas en la misma dirección” lo que la hacía sentir agotada.

En el mismo texto, la cantante reveló que el tiempo ha pasado volando desde ese día en el que tomó la decisión de cambiar su vida.

“¡No puedo creer que hayan pasado 4 años! Parece que quizás 2. Creo que eso es algo bueno”, expresó.

Simpson también aclaró que dejar de beber era solo la mitad del camino, ya que el “verdadero trabajo” era aceptar el fracaso, el dolor, el quebrantamiento y el autosabotaje.

“La bebida no era el problema. Yo lo era. No me amaba a mí misma. No respetaba mi propio poder. Hoy lo hago”, escribió.

Para concluir la emotiva publicación, la madre de tres hijos habló sobre algunos de los logros personales de los que se siente orgullosa, así como su evolución como persona.

“Me he portado bien con los miedos y he aceptado las partes de mi vida que son simplemente tristes. Soy dueña de mi poder personal con un valor conmovedor. Soy tremendamente honesta y cómodamente abierta. Soy libre”, finalizó.