'Papá, quiero tu apoyo': Tristán, hijo de Yahir, se declara bisexual y habla de su lucha con las drogas

El hijo mayor del cantante y exacadémico Yahir, Tristán de 23 años, continúa una lucha con una adicción a las drogas y el alcohol desde hace varios años, recientemente reveló su orientación sexual, señalando que espera el apoyo de su padre, además de que adelantó que se quiere dedicar a crear contenido para adultos.

A través de una entrevista exclusiva para la revista TV Notas, el hijo del intérprete de " Fue Ella, Fui Yo" habló sobre su vida, la cual ha sido complicada según señaló, ya que ha estado internado en varias ocasiones en anexos.

Tristán confeso que estuvo viviendo tras años en Tijuana, debido a que no podía dejar de consumir drogas. Señala que desde niño tuvo problemas, le hicieron varios estudios, lo llevaron al psicólogo y al neurólogo debido a que no ponía atención en las clases.

Según dijo, desde los 9 años aproximadamente lo comenzaron a medicar, "me daban concerta, anfetaminas, que vuelve adictos a los niños; me dieron strattera, que causa depresión, según los expertos para el TDA (trastorno de ansiedad), fluoxetina (para depresión) y 26 miligramos de citalopram ( para depresión), me conectaban 25 cables en la cabeza, pero la verdad nunca te alivianas, sólo te hacen adicto".

El hijo del también actor de teatro, contó que su primer contacto con las drogas fue a los 13 años en Sonora. A partir de la secundaria comenzó a fumar marihuana, algo que hizo explotar a Yahir.

Respecto a la relación que tiene con su papá dijo que se sentía muy triste debido a que veía muy pocas veces a su papá. señala que la fama de su padre lo afectó porque los niños de su edad se burlaban de él: "Tú papá canta bien feo, pen...'; además dijo que a los 5 años lo intentaron secuestrar "todo por ser hijo de Yahir".

A los 14 años se salió de casa de su mamá y se fue a vivir con Yahir a la CDMX, con quien tenía una buena relación, iban juntos al gimnasio, a sus conciertos, de gira. Dice que el cantante le dio mucha libertad, algo de lo que él se aprovechó ya que comenzó a consumir cristal y rivotril, a los 16 años tuvo su primera intervención.

Vivió un tiempo en las calles de la Ciudad de México, luego de pedirle a su padre que dejara de apoyarlo, confiesa que su padre lo buscó durante ese tiempo, pero no pudo contactarse.

La última vez que lo internaron fue el 18 de abril de 2021, señala que ha recaído distintas veces, aunque ahora tiene un mes sin consumir.

Su salud se ha visto afectada ya que detalla que tiene problemas como úlcera gástrica, vomito y hace sangre cuando va al baño.

Perdió contacto con su padre desde agosto, ahora quiere regresar a trabajar como barman, aunque también confiesa que quiere hacer videos sexuales explícitos, incluso condesó que ya tiene un video par adultos que grabó junto a su pareja actual.

A los 19 años comenzó a salir con hombres, por lo que se declaró bisexual. Algo que Yahir no sabía, hasta ahora.

Le dejó un mensaje a su padre:

"Papá, quiero tu apoyo, pero sin condición, el amor no se exige; ámame como soy, eso quiero contigo... te extraño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tristan Othon Fierros (@tristan_gss)