¡Adiós Halloween y Día de Muertos! Mariah Carey rompe las calabazas y da inicio a la Navidad

Para muchas personas, a partir de este 3 de noviembre comienza la temporada navideña y Mariah Carey lo sabe.

Ya pasó Halloween y el Día de Muertos, por lo que la llamada “Reina de la Navidad” subió un divertido video en sus redes sociales.

En el clip, aparece ultimando unas calabazas propias de Halloween para luego aparecer vestida con motivos navideños y un bastón blanco con rojo.

Su canción, All I Want For Christmas is You es la favoritas de muchos en cada Navidad.

La artista recién dio a conocer que en breve lanzará nuevas rolas navideñas.