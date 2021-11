Kal Penn, actor de Dr. House, revela que es gay y anuncia su compromiso

El actor estadounidense Kal Penn, conocido por sus papeles secundarios en series como Dr. House, The Big Bang Theory o How I Met Your Mother, acaba de hacer público su compromiso con un hombre llamado Josh con el que comparte su vida desde hace 11 años para desvelar así su homosexualidad.

El intérprete de 44 años de edad habló de su orientación sexual durante la presentación de su nuevo libro titulado You Can’t Be Serious.

"Siempre he sido muy sincero con todas las personas con las que he interactuado personalmente. Ya sea con alguien que conocí en un bar, si Josh y yo salíamos o estamos hablando con amigos. Ahora estoy muy emocionado de compartir nuestra relación con los lectores. Pero Josh, mi pareja, mis padres y mi hermano, cuatro personas muy cercanas, están bastante tranquilos”, explicó a People el actor, que quería ser transparente y veraz en su libro, sin comprometer la privacidad de sus seres queridos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kal Penn (@kalpenn)

Penn, que también trabajó durante dos años en la Casa Blanca para la administración de Obama, reveló que descubrió su propia sexualidad bastante tarde en comparación con otras personas, aunque no cambiaría su experiencia por nada del mundo.

“Descubrí mi propia sexualidad relativamente tarde en la vida en comparación con muchas otras personas. No hay una línea de tiempo para estas cosas”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kal Penn (@kalpenn)

En lo relativo a su “salida del armario”, él sostiene que nunca ha ocultado su homosexualidad en su vida privada y si no comparte más fotos con Josh en sus redes sociales es porque este último no se siente cómodo siendo el centro de atención.

Irónicamente, Kal jamás pensó que su relación fuera a funcionar cuando se conocieron porque su futuro esposo se presentó a su primera cita con un paquete de 18 cervezas y no tardó en poner en la televisión una carrera de Nascar. No obstante, con el tiempo, Penn empezó a compartir esa afición con él.

De igual manera, el actor contó que él y Josh todavía están discutiendo los términos del enlace matrimonial, ya que no saben si será un evento grande o chico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kal Penn (@kalpenn)

El libro You Can’t Be Serious saldrá a la venta este martes 2 de noviembre en Estados Unidos, aunque todavía no se sabe cuando llegará a otros países.