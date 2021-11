Autoridades piden evitar aglomeraciones en cementerios de La Laguna

Autoridades estatales y municipales pidieron a la población de La Laguna evitar las aglomeraciones en panteones durante este Día de Muertos. Solicitaron que, de ser posible, se acuda en días posteriores a este 2 de noviembre y como principal medida para evitar un repunte en los contagios del COVID-19.

Señalaron que se han dispuesto de operativos conjuntos para vigilar la actividad social en ese tipo de lugares, especialmente en lo que se refiere a los filtros sanitarios en los accesos, a la vigilancia para el uso adecuado del cubrebocas, así como de la actividad comercial en los alrededores.

De esta forma pidieron que se viva una celebración de Día de Muertos sin mayor desorden, cumpliendo con las indicaciones oficiales y con visitas breves a los cementerios en la medida de lo posible.

"Que no se queden mucho tiempo, si pueden, no lleven niños, que tengamos los mismos cuidados que tenemos normalmente… Están bien ahorita los panteones", declaró el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, en referencia a lo que se estaba viviendo durante ayer 1 de noviembre.

Recordó en ese aspecto que se fumigaron y se limpiaron días antes para evitar contagios del dengue, así como de asegurar zonas despejadas en las que se pueda dar una convivencia sin mayor posibilidad de contraer el COVID-19.

De la misma forma, se pronunció el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien dijo que se hace un exhorto a la ciudadanía para que acudan posterior al 2 de noviembre para "no saturar los panteones y evitar que los inspectores y los encargados de estar vigilando que esto no suceda, en algún momento se limite la entrada el día de mañana (martes), se tuvieron desde el viernes que sí se incrementó la visita, mañana (martes) se espera lo más fuerte, esperemos que no se deje ir toda la gente y que puedan acudir el 3, el 4 o el próximo fin de semana a visitar a sus finados, a sus seres queridos", dijo el mandatario estatal.

Prevención

