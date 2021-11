Revelan tráiler de The Book of Boba Fett

Disney liberó el primer tráiler de The Book of Boba Fett, la nueva serie original del universo de Star Wars y que narrará la historia del legendario cazarrecompensas después de los eventos de la segunda temporada de The Mandalorian.

Temuera Morrison interpretará a "Boba Fett" en esta nueva producción exclusiva para Disney+, donde el cazarrecompensas tratará de apoderarse de la organización criminal que predomina en el territorio de Tatooine y que una vez gobernó el temible Jabba el Hutt. En este primer vistazo se observa al cazarrecompensas, acompañado de la mercenaria "Fennec Shand" (interpretada por Ming-Na Wen), confrontando a los líderes criminales del planeta de Tatooine a quienes les propone dejar la guerra y trabajar juntos para acumular más riquezas, con él en la cabeza de la organización. Sin embargo, su camino para hacerse del antiguo imperio criminal de Jabba el Hutt no será sencillo, ya que tendrá que hacer frente a varios enemigos que tienen cuentas pendientes con el cazarrecompensas. El Libro de Boba Fett, como se titula en español, se convierte en el primer spin-off de la exitosa serie de The Mandalorian, donde reapareció por primera vez el cazarrecompensas tras su supuesta muerte en El Regreso del Jedi de la trilogía original de la saga galáctica. Jon Favreau (director de The Mandalorian), junto a Robert Rodriguez, Bryce Dallas y Dave Filoni fueron los encargados de dirigir los episodios de la primera temporada de El Libro de Boba Fett que se estrenará el próximo 29 de diciembre a través de la plataforma de Disney+.