Maestros de Coahuila piden refuerzo de vacuna antiCOVID

A petición del magisterio, el Gobierno de Coahuila enviará un oficio directo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para solicitar "lo más pronto posible" una nueva aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a las y los trabajadores de la educación.

Podría ser el refuerzo del biológico de la farmacéutica CanSino si es que aplica o bien, de otra marca, esto con el fin de "tener estabilidad y tranquilidad en el sector magisterial", apuntó ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme.

"Se tocó el tema en la mesa de trabajo de educación, los maestros están inquietos por la vacuna. No hay indicios tampoco, hay que decirlo que no tenemos indicios de carácter técnico en materia de salud de que el periodo de inmunidad de la CanSino sea menor. La propia empresa salió a decir que no hay necesidad de un refuerzo, los datos que traemos en análisis no involucran a la vacuna CanSino como una de las que tenga mayor incidencia…", expresó.

Por su parte, Xicoténcatl de la Cruz García, secretario general de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en La Laguna dijo que le solicitaron la intervención al gobernador a fin de que gestionara ante las autoridades que corresponda la aplicación de un refuerzo de CanSino o una nueva.

"Lo que queremos es que estén lo más protegidos los compañeros, el universo realmente en comparación con las otras vacunas es muy pequeño, el de nosotros". Añadió que lo que no les gusta, es que cuando las y los docentes se han acercado a los módulos de vacunación anti-COVID supuestamente los discriminan.

De la Sección 38, son alrededor de 18 mil agremiados que estarían solicitando lo anterior. De la Cruz García admitió también que menos del 5 por ciento de las y los trabajadores de la educación de esta organización sindical sí lograron acceder a otra marca en las brigadas de vacunación que se realizaron en la región.