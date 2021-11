Recibe Ciencias Biológicas acreditación internacional

Tras una serie de pruebas encaminadas a confirmar su calidad y pertinencia académica en la formación de profesionales, el programa educativo de Ingeniero Bioquímico impartido en la Facultad de Ciencias Biológicas, Unidad Torreón, de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), recibió la acreditación internacional por parte de Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA).

Este es un organismo evaluador para la acreditación internacional y la implementación de metodología de evaluación permanente para el mejoramiento de la calidad de la educación superior en el mundo. La acreditación se entregó en la Infoteca de Ciudad Universitaria y trasmitida por medio de Zoom y Facebook Live; se contó con la presencia del rector, Salvador Hernández Vélez y la coordinadora de la Unidad Torreón, Sandra López Chavarría. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste