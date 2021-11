Mayrín y Marcus buscan generar empatía con sus personajes

Mayrin Villanueva y Marcus Ornellas están dispuestos a ser una referencia social hacia el cambio.

Ambos actores fueron elegidos para protagonizar la nueva telenovela "Si Nos Dejan", que está inspirada en el melodrama colombiano "Señora Isabel", que en 1997 se adaptó por primera vez en México con el nombre "Mirada de Mujer", pero ellos prefieren evitar las comparaciones.

Para interpretar a Alicia Montiel y Martín Guerra ninguno de los dos vio las versiones anteriores, pues prefieren dar su propia interpretación de un guion que por años ha funcionado como un éxito en gran medida por su temática disruptiva con distintas problemáticas sociales, como el machismo.

"Es una historia actualizada, que toma temas importantes como el de una madre que es alcohólica, bullying, Alzheimer, violencia intrafamiliar; va a reflejar mucho de la sociedad actual y va a hacer reflexionar sobre lo que vivimos, mucha gente desafortunadamente se puede llegar a identificar", dijo Marcus Ornellas en entrevista.

La telenovela, que se estrenó primero en Estados Unidos, llegará a México este lunes a las 21:30 horas por Las Estrellas. Villanueva encontró en este proyecto la oportunidad de convertirse en un referente de valentía.

"La violencia ya está en el aire, como que no te das cuenta, de repente dices '¿cómo, eso era violencia?' y tú pensabas que era normal porque así te educaron, así viviste toda tu vida, porque la violencia se hizo como si no existiera, o sea: si no te pega, entonces no hay violencia, pero en el silencio hay violencias muy importantes también", señaló Mayrin.

En la trama, Alicia, una mujer de 50 años que cree tener un matrimonio feliz, descubre que su esposo la engaña con una joven; tras ser víctima de abusos y decepciones, decide recomenzar su vida cuando conoce a Martín, un joven mucho menor que ella, de quien se enamora.

"Desgraciadamente vivimos en un país con muchos prejuicios y todavía vemos mal que una mujer decida tener amor propio... todavía hay mujeres que se tienen que atener a lo que diga el marido", señaló la actriz.

"Espero que esto le sirva a la gente como espejo para que no se estandarice la violencia. Muchas mujeres que la vieron me decían: 'inspira poder ver que no estoy mal de querer salir de una casa violenta, no estoy loca por querer cumplir un sueño y sobre todo no estoy mal si me enamoro de otra persona más joven; eso es algo que a los hombres se les aplaude y a las mujeres se les critica", agregó.

Marcus, quien se siente identificado con el pensamiento liberal de su personaje, espera que con su interpretación ayude a romper estereotipos machistas.

Él recuerda que, aunque creció en una familia de padres divorciados, el respeto entre ellos siempre fue primordial, algo que trata de inculcarle a su pequeño hijo Diego, a quien tuvo con la también actriz, Ariadne Díaz.

"Mi papá nunca me tocó un dedo, una vez me dio una nalgada y hasta la fecha se acuerda y le duele más a él que a mí; ese es el papá que tengo, un hombre que respeta, obviamente nunca existió una violencia en casa. Me siento muy afortunado porque fueron mejores amigos a pesar de que no funcionaran como pareja y me inspiro en ellos y ojalá mi hijo piense lo mismo de mí algún día".