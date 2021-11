Zermeño lamenta incidencia de accidentes viales en Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, lamentó los recientes accidentes viales que se han presentado en Torreón, en los cuales el exceso de velocidad y el consumo de alcohol han sido factores y en perjuicio de terceros.

Se refirió a los choques, volcaduras y otros incidentes que ocurrieron durante la mañana de este lunes y durante el fin de semana pasado, esto pese a las acciones de vigilancia de los elementos de Tránsito y de que las autoridades han sido enfáticas en sus llamados para que los choferes eviten situaciones de "irresponsabilidad" al volante.

“Seguir insistiendo en la responsabilidad de manejar, de no hacerlo en exceso de velocidad, de no distraerse, no hay de otra… Aquí yo apelo a los medios, ustedes son la parte más importante para orientar, para hacer llegar estos mensajes de que la gente maneje con mayor precaución”.

Fue durante hoy en la mañana que se registraron accidentes aparatosos y hasta con personas lesionadas en diversos puntos, destacaron el cruce de Corregidora y Madero, el puente Diana Laura Riojas, periférico y Torreón-Matamoros, así como la prolongación Juárez.

El fin de semana además registraron percances en el propio periférico de Torreón, bulevar Revolución y la propia carretera a Matamoros, esto pese a que la Dirección de Tránsito ha reforzado las acciones de vigilancia mediante operativos como el “Radar” y el “Carrusel”, en los cuales se procura que las unidades vehiculares no exceden el límite de velocidad de 60 kilómetros por hora.