Gobierno Federal recortó a Coahuila 17 mil millones de pesos en tres años: Riquelme

muy bien y deberia de haber recortado mucho mas desgraciados ratas no llenan. quieren vivir como reyes

JoseNavas

Hoy, 6:20 pm

publicado por: Jose Navas

Empezando a crear la falsa idea de que el actual gobierno es el malo de la película que no haya inversión en Coahuila, cuando todo mundo sabe que es por la deuda que esta padeciendo por hacer rico a unos cuantos amigos de los moreira, la deuda tendra duracion de 30 años, asi que por mas que digan..la gente ya no se cree esa mentira, ya empiezan a echar agua a su molino, porque ya se aproximan las elecciones y no quieren perder el poder en Coahuila y quieren debilitar la fuerza del actual presidente.

