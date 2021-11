Confirman que Dj Kygo cerrará el Gran Premio de México de Fórmula Uno

La organización del Gran Premio de México confirmo que el DJ noruego Kygo, será el encargado de cerrar el evento de la Fórmula 1 en la Ciudad de México.

Y es que, es una tradición que al final de la carrera, que será el domingo 7 de noviembre, un DJ tome las riendas del final del evento para concluirlo con gran ambiente.

VER MÁS: Max Verstappen se pasea en la CDMX y 'le entra' a los tacos de canasta

Cierran Paseo de la Reforma para el "Show Run" de Checo Pérez a un par de días.

Kygo es considerado uno de los mejores DJs del mundo, y sus beats sonarán por 50 minutos en la parte del Foro Sol, para que disfruten de sus éxitos los presentes.

Los principales éxitos del noruegon son: "It Ain’t Me" con Selena Gomez, el remix de "Higher Love" de Whitney Houston, "Firestone" y "Stole the Show".

VER MÁS: Los pilotos de Fórmula Uno que ya están en México