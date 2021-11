Disney anuncia al elenco oficial de Hocus Pocus 2

Lanzado en 1993, el filme original fue una comedia de terror infantil que dirigió Kenny Ortega y que contó con la actuación de Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, quienes también formarán el trío protagónico de esta segunda parte.

Junto a ellas estarán Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Waddingham, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson y Nina Kitchen, aunque aún no se dio a conocer qué roles ocuparán.

Joining the cast are Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Waddingham, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson, and Nina Kitchen.

Fall 2022 on #DisneyPlus, #HocusPocus2 cometh to us!#Hallowstream