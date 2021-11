Harry Styles homenajea a Britney Spears y se viste como ‘Dorothy’ de El Mago de Oz

Este fin de semana, Harry Styles volvió a romper estereotipos de género al aparecer disfrazado de “Dorothy” de El Mago de Oz durante su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, donde se dio cita con sus fans para su fiesta de disfraces llamada “Harryween”.

Fue así que el cantante británico hizo su aparición luciendo un vestido, zapatos de tacón rojos y un moño en la cabeza. Además, acompañó este look con maquillaje, donde el rubor fue el protagonista.

Harry Styles hizo esta representación personal de “Dorothy” para cantar un cover de Somewhere Over The Rainbow, el tema musical que canta la actriz Judy Garland en la famosa película de 1939 al interpretar el papel de la niña protagonista.

El artista de 27 años organizó este evento en medio de la gira que realiza por Estados Unidos, llamada Live On Tour.

Además de la presentación en el “Harryween” interpretando a “Dorothy”, el ex integrante de One Direction compartió una fotografía en Instagram donde luce el mismo atuendo en un fondo que claramente alude a la película de El Mago de Oz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @harrystyles

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gucci Official (@gucci)

Styles también dio de qué hablar en su segundo show de “Harryween” del domingo en el Madison Square Garden, luego de rendirle un homenaje a Britney Spears.

En este espectáculo, el intérprete de Watermelon Sugar portó un traje blanco al estilo payaso para interpretar Toxic, uno de los temas más icónicos de Spears.

EL MISMÍSIMO HARRY STYLES CANTANDO TOXIC DE LA MISMÍSIMA BRITNEY SPEARS, QUE ICÓNICO TODO pic.twitter.com/l8C90leCak — barb (@_horansugar) November 1, 2021

Su homenaje hizo recordar aquel video del 2020, donde el cantante interpretó la misma canción en un karaoke en Japón con Bobby de “Queer Eye”, lo que indicaría que es un gran fan.

Por lo tanto, el “Harryween Fancy Dress Party” dejó encantados a los fans del cantante.