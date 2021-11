'Descansa en paz...hijo', dice César Bono tras muerte de Octavio Ocaña

En redes sociales, el elenco de la serie que le ganó fama lamentó el fallecimiento del actor de 22 años y aprovechó para enviar sus condolencias a la familia.

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote.

El actor Cesar Bono, quien interpreta a Francisco Ríos o Frankie Rivers, y que en la serie encarnaba al padre de Benito, dijo: "Descansa en paz...hijo".

Frustración , Dolor, no me puedo quitar esa cara de Alegría , nos lleno esa vida ,tus carcajadas , bromas,esa energía en cada programa, tú genuino carisma y talento!!! Que falta nos harás !! vuela alto Octavio !! Un abrazo y todo mi Amir para la familia

Asimismo, Eduardo España uno de los protagonistas de "Vecinos", fue uno de los primeros en reaccionar en su cuenta oficial de Twitter, en donde expresó el dolor que le causó el enterarse de la noticia.

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero ,mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años ,tengo rabia y dolor , no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja ,vuela alto mi Benito ,te vamos a extrañar mucho #vecinos