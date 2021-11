Francisco Valcárcel presenta diversas iniciativas en Convención Anual WBO

Francisco Valcárcel, presidente de la Organización Mundial de Boxeo (WBO, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Comité Ejecutivo del organismo, se encuentra trabajando en Puerto Rico con diversas iniciativas en pro del boxeo como creación de un torneo eliminatorio y que los multicampeones como "Canelo" Álvarez, solo enfrenten una pelea mandatoria, la cual estaría avalada por todos los organismos, en vez de una obligada por cada uno de ellos.

Este fue uno de los primeros acuerdos entre el Comité Ejecutivo de la WBO y Valcárcel, el poder abrir un espacio de diálogo con los presidentes de los otros organismos, en pro de los campeones que poseen dos o más títulos.

“Queremos que haya un campeón por cada organismo, es lo primero. Lo segundo, como hay varios campeones de diversos organismos, estamos buscando como nosotros hacemos un torneo eliminatorio de los número uno de cada organismo, y que al final solo haya una pelea mandatoria, para que el campeón solo haga una pelea y no cuatro”, explicó.

Por ejemplo, “si tú eres 'Canelo', y tienes tres cinturones, y vas por un cinturón, por detrás tienes tres mandatorias, la idea es que nosotros como organismos (WBA, IBF, WBC y WBO) hagamos una eliminatoria, una pelea mandatoria por todos los organismos, como una serie mundial”.

Para el 2022 y en cuanto la pandemia lo permita, “estamos trabajando en un Seminario de Oficiales para que la gente de México pueda certificarse por el EBC de los Estados Unidos y así puedan trabajar”.

Platicó con el monarca Pluma, el mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete, “Es un peleador muy agradecido, me da las gracias porque he estado en casi todas sus peleas, tiene un gran relación conmigo y su papá también, me está diciendo que quiere seguir para adelante y luego moverse para una división superior”.

Para el recién coronado Jonathan “La Bomba” González, refirió “no sé, creo que el promotor quería una pelea en Puerto Rico, eso fue lo que me dijo (Tutico) Zavala, que querían hacerle una defensa en Puerto Rico, Top Rank quería hacer una cartelera en Puerto Rico, el promotor estaba pensando hacer una pelea en el mes de marzo”.

Dentro de sus planes está el poder venir a México en los próximos días, “es muy probable que pueda estar un día dentro de la Convención del CMB en la Ciudad de México, platicar con ellos y luego estaríamos viajando a la pelea de Crawford”.