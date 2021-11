Hailey Bieber y más de los mejores disfraces de las 'celebrities' en Halloween

Como cada año, las celebridades aprovechan la noche de Halloween para deslumbrar con sus disfraces, aprovechando en muchas ocasiones el gran presupuesto que tienen que parecen salidas de una película de terror, otros más optan por mostrar su belleza con disfraces más sexys, mientras que otras se van por los personajes de caricatura, fantasía y hasta de colegas famosas.

Este año 2021 uno de los disfraces que se apoderó de las fiestas y de Instagram fue el de los personajes de "El Juego del Calamar", en donde Lisa de BLACKPINK, la actriz Rebel Wilson y la mexicana Thalía se unieron a esta tendencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LISA (@lalalalisa_m)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebel Wilson (@rebelwilson)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Thalia (@thalia)

Por otro lado, algunas famosas se vistieron de otras famosas, tal es el caso de la cantante norteamericana Ciara, quien rindió homenaje a la difunta, Selena Quintanilla y a la agrupación de los noventas TLC.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ciara (@ciara)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ciara (@ciara)

Otro caso es el de la modelo y presentadora de televisión, Hailey Bieber, quien se lució recreando los "looks" más icónicos de Britney Spears, entre ellos el de su video musical de "Baby One More Time" y el de "I'm a Slave 4 U".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Quienes se fueron por personajes inspirados en las caricaturas y las series de televisión son Lizzo, quien se disfrazó de Grogus de The Mandalorian; mientras que Paris Hilton hizo una tradicional Cenicienta; Madelaine Petsch y Camila Mendes se convirtieron en Daphne y Vilma de Scooby-Doo. También Cardi B y Charli XCX, quienes sorprendieron con sus looks de Morticia A. Addams.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lizzo (@lizzobeeating)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madelaine Petsch (@madelame)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charli (@charli_xcx)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cardi B (@iamcardib)