Muerte de Hank Williams llegará a los cines

El 1 de enero de 1953, en la parte trasera de su auto, fue encontrado muerto el entonces ídolo de la música country Hank Williams, se dice, por una sobredosis de morfina.

Ahora será el realizador mexicano Hari Sama ("Esto No es Berlín" y "El Sueño de Lu"), de la mano del productor Gary Levinsohn, quien ha estado atrás de filmes como "Rescatando al Soldado Ryan" y "12 monos" en contar parte de su historia.

La cinta llevará por título "I'll Never Get Out of this World Alive", estando basada en la novela homónima escrita por Steve Earle.

"Es la historia del médico que le inyectó la sobredosis y era su amigo. La película arranca justo cuando está super roto, vive en San Antonio, Texas, en los 60's, siendo un adicto a la heroína y que sobrevive de hacer abortos ilegales. Está en una comunidad donde hay mexicanos y chicanos, su vida está con culpa y redención, acompañado del fantasma de Hank", detalla el cineasta.

La invitación le llegó luego de que los productores de la compañía H2L vieran "Esto No es Berlín", ubicada en el México de los años 80's, cuando el punk era visto como algo reprobable y tenía que estar en una vida nocturna subterránea.

El largometraje participó en el festival de cine independiente de Sundance de 2019, y ahí los estudios comenzaron a ofrecerle proyectos para la pantalla grande.

"I'll Never Get Out of this World Alive" se rodará durante la segunda mitad del próximo año, tentativamente en Nuevo México, con un actor internacional que pronto se dará a conocer.

"Participé en la coescritura del guión y me regresa a una especie de dramedy, comedia negra. Me involucré con un amigo que es británico y entonces tiene como una mezcla de humor gringo, inglés, mexicano con mezcla de la frontera", considera.

Hari acaba de co dirigir "Toda la Sangre", basada en la serie novelesca de Bernardo Esquinca, donde un periodista (Aarón Díaz) y una teniente (Ana Brenda Contreras) buscan a los autores de asesinatos semejantes a los sacrificios aztecas.

En dicha producción de Pantaya, Starzplay, Spiral International y Fremantle, el cineasta español Luis Prieto (Kidnap y White lines) fue el director responsable de los primeros cinco episodios y Sama de la otra mitad. Alex García ha sido el encargado del diseño de producción.