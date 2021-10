Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, da positivo a COVID

A través de redes sociales, Psaki indicó que el pasado miércoles en coordinación con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y el equipo médico tomó la decisión de no viajar con el presidente Joe Biden por una emergencia familiar.

Luego de ello se mantuvo en aislamiento los siguientes días, hasta hacerse la prueba hoy, cuando dio positivo.

Aclaró que no ha tenido contacto cercano con personal de la Casa Blanca o el presidente Biden desde el miércoles.

Resaltó que gracias a la vacuna, ha experimentado síntomas leves, por lo que sigue trabajando desde casa y agregó que planea volver a la Casa Blanca en diez días.

