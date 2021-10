Framber Valde quiere regresar la Serie Mundial a Houston

Framber Valdez tiene una de las mejores y más accesibles personalidades de esta Serie Mundial, una vibra que ha exhibido durante toda la postemporada. El zurdo dominicano de los Astros ha hecho cuatro aperturas este mes, tres de las cuales han sido para el olvido y una que fue la mejor obra de un abridor este mes en Grandes Ligas.

Ahora, a Valdez le toca abrir el crucial Juego 5 del Clásico de Otoño por Houston contra Atlanta este domingo en el Truist Park, luego de permitir ocho hits (incluyendo dos jonrones) y cinco carreras en apenas 2.0 entradas del Juego 1 la semana pasada. Con los Siderales contra la pared al estar abajo 3-1 en la serie, es cuestión de vida o muerte para Valdez y los houstonianos.

Tal como fue el caso después de una mala presentación en la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Medias Rojas, Valdez se expresa con toda la confianza del mundo de cara a su presentación de este domingo. En aquella ocasión vs. los Patirrojos, respondió el oriundo de Palenque con una joya de 8.0 entradas y una sola carrera, para poner a los Astros en camino a su tercer título de la Liga Americana en los últimos cinco años.

“No pensar que tuve una salida mala, no meterme eso en la mente”, dijo Valdez sobre su forma de pasar la página y seguir adelante después de una mala apertura. “No dejarme llevar por lo mal que me fue, sino practicar, ver lo malo que tú hiciste en esa salida, ver los errores que tú hiciste, ver los ajustes que no pudiste hacer y hacerlos para la próxima”.