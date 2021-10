El volcán de La Palma atrae a miles de turistas durante el fin de semana festivo

Para este fin de semana las compañías aéreas y marítimas presentaban un completo casi absoluto, y la previsión del sector hostelero era que entre ayer y hoy La Palma recibiera en torno a 10, 000 visitantes atraídos por las impactantes imágenes del volcán en los medios de comunicación, una cifra recibida con satisfacción por las autoridades ya que da una imagen "segura" de la isla.

Este turismo vulcanológico es en estos momentos la única fuente de ingresos para determinados establecimientos y zonas concretas de La Palma, que se vieron afectados por el impacto del volcán, después de empezar a recuperarse de las pérdidas que dejó la pandemia del coronavirus.

AUTOBUSES PARA LOS TURISTAS

Para facilitar la convivencia entre turistas y los servicios de emergencias, el Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca) restringió el acceso a las carreteras cercanas al volcán, mientras que se ponía en marcha un línea de autobuses desde el antiguo aeropuerto de la isla hasta el conocido como mirador de Tajuya, donde se concentran los visitantes.

