Golazo los salva

n 0-1 (Minuto 4) Preciado recibe el balón de Valdés por sector izquierdo y tras perfilarse y acomodarse saca un obús a primer poste que sorprende al arquero local. n 0-2 (Minuto 28) Valdés toma el balón desde media cancha y conduce para cederle a Preciado, con quien realiza una pared para que el ecuatoriano defina ante la salida de Aguerre. n 1-2 (Minuto 55) Saque de banda que rechaza la zaga albiverde, pero le queda a Olivera en los linderos del área, quien saca tiro que alcanza a desviarse un poco para hacer inútil la estirada de Acevedo. n 2-2 (Minuto 61) Tiro de esquina queretano y Dória sujeta a Olivera para que se marque la pena máxima. Dos Santos se encarga de cobrar y engañar a Acevedo. n 2-3 (Minuto 87) Diego Valdés ejecuta tiro libre y aprovecha que el arquero Aguerre se mueve y marca el gol del triunfo con riflazo al poste del cancerbero local. n gol de tiro libre del chileno Diego Valdés en la recta final del encuentro le dio un importante triunfo agónico 3-2 a Santos Laguna sobre los Gallos Blancos del Querétaro, en el estadio La Corregidora. Con la victoria fuera de la Comarca, los Guerreros se metieron de lleno para estar en la fiesta grande del futbol mexicano; el empate los hubiera dejado fuera de zona de reclasificación. Los Albiverdes fueron amos y señores de la primera parte, pero en el complemento, los emplumados reaccionaron y empataron, incluso, estuvieron cerca de darle la vuelta al marcador. Un riflazo de Ayrton Preciado al minuto 4 abrió el marcador. Desde febrero del 2019, el sudamericano no anotaba en torneo regular con Santos. Pero al seleccionado ecuatoriano no le bastó un gol, ya que minutos más tarde volvió a estremecer las redes para adelantar a los verdiblancos con una ventaja que parecía ser definitiva. Carlos Acevedo tuvo unos primeros 45 minutos tranquilos, sin sobresaltos que inquietaran su META, retomando confianza tras la ausencia de dos meses. El chileno Valdés pudo marcar en gran jugada individual, pero antes de que la de gajos cruzará la línea de gol, la defensiva de los Gallos impidió el tanto. En el complemento todo cambió, a pesar que la visita pudo anotar el tercero por conducto de Aguirre, pero su disparo cruzado fue atajado de manera precisa por Aguerre. Fue cuando los Gallos Blancos reaccionaron y se lanzaron con todo al ataque para buscar recortar distancias. Y lo consiguieron. Empataron los cartones en base a empuje y gracias a un penal cometido por Dória, cuando eran claramente superados. Pudieron darle la vuelta, pero Olivera no encontró la portería, por lo que su remate se fue muy desviado. Pablo Barrera tuvo su ocasión, pero reventó su disparo en el travesaño. Acevedo tuvo que emplearse a fondo, para que su arco no fuera perforado todavía más. Tuvo un espectacular lance en remate de cabeza de Dos Santos, que evitó el gol de los anfitriones. Tras verse empatados, Almada buscó mayor proyección ofensiva metiendo a Hugo Isaac Rodríguez en la zaga junto a Dória y Torres, para darle más proyección en las bandas a Campos y el "Charal" Orrantia, que también ingresó como hombre de refresco. El juego se decantó y estaba para cualquiera. "Maxi" Perg fue expulsado por los locales, antes del preciso tiro libre del andino Valdés, que consiguió el gol y el triunfo para los Guerreros. En los últimos instantes, Querétaro buscó el triunfo que no consiguió, aunque en el complemento Rodríguez se fue expulsado por los Albiverdes tras un codazo propinado. Santos volverá a la acción este jueves cuando visite a los Pumas, y cerrará el torneo regular el domingo recibiendo al San Luis. 20 PUNTOS suma Santos en el octavo lugar, mientras que Querétaro se quedó con 15 unidades. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste