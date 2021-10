Mujeres se abren paso en la industria de la minería

Aunque la brecha todavía es alta, en los últimos 12 años se ha incrementado la participación de las mujeres en el sector minero-metalúrgico en México al pasar de 33 mil 260 a 57 mil 826 trabajadoras. Esto significa que de 2008 a 2020 y según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la fuerza laboral femenina en la industria minera aumentó del 12.2% al 16%.

Además, en 2020, la presencia de mujeres sindicalizadas de las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (Camimex) creció un 3% respecto a 2019, destacando este sector en la minería subterránea y en la de tajo abierto. Incluso, los consejos directivos de las compañías están integrados por mujeres en un 13%.

Doris Vega es vicepresidenta de Women in Mining México, una organización internacional que busca posicionar la presencia de las mujeres en todos los niveles de la industria minera así como ser la principal plataforma para la promoción de equidad de género. "Estamos en este recorrido por decir 'no importa el género', lo que debe prevalecer ante todo son las capacidades. La industria minera pretende poco a poco ir reduciendo la brecha a menos tiempo, ¿cuánto nos va a llevar?, depende de todo el trabajo que estamos haciendo de manera conjunta para que las mujeres dentro de la industria minera puedan tener oportunidades", dijo.

La historia de María y Luz son probablemente los mejores ejemplos de lo que hoy en día pueden lograr las mujeres en la industria minera mexicana. Sobre todo porque durante muchos años esta actividad había sido contada y protagonizada por hombres, no obstante, en la actualidad el futuro para el sector femenino parece ser más prometedor. Se empiezan a romper barreras y techos de cristal y las mujeres comienzan a ganar terreno en una actividad que además forma parte del proceso histórico del país.

MUJERES QUE INSPIRAN

María Romero Armenta tiene 37 años de edad, es originaria de la comunidad de Tehuixtla en el municipio de Teloloapan, Guerrero. Es madre soltera de Serafín, de 15 años, y Karina, de 10, y no duda en decir que ambos son su motivación. El próximo 18 de noviembre de este 2021 cumple tres años de laborar en Capela, la mina subterránea más nueva de Industrias Peñoles, que cuenta con tecnología de vanguardia y que produce tres tipos de concentrados: zinc, plomo y cobre.

Mary, como la conocen en la mina, es operadora de un camión de bajo perfil que pesa 42 toneladas y que está valuado en 1 millón 200 mil dólares. La capacidad de acarreo de mineral o tepetate de este vehículo es de 50 toneladas y bastaron un par de meses para que María aprendiera a operarlo. Visiblemente contenta, dice que este fue su primer empleo formal el cual le ha permitido destacar como instructora y romper estereotipos de género y paradigmas.

"Es una gran experiencia, se siente una emoción grande al ver que sí se puede, yo esto lo veía inalcanzable porque cuando entré aquí no manejaba ni una bici y nunca había trabajado en una empresa, fue todo nuevo para mí. La minería también es para las mujeres, yo todos los días me siento feliz de estar operando un camión aquí en Capela. Peñoles es una empresa que le brinda la oportunidad a la gente, les brinda apoyo y la manera de superarse".

ÚNICA EN MÉXICO

Con 24 años de edad, Luz Yaneli Antúnez García es la primera mujer en la República Mexicana que opera un Simba, un potente equipo de alta precisión que se emplea para la perforación de barrenos para proyectos de minería. Se capacitó en la mina de Velardeña, ubicada en Cuencamé, Durango.

"Este es un simba, puede barrenar los 360 grados pero lo que ahorita hace es barrenar hacia abajo, ya sea vertical o inclinado, es 15 metros abajo", explicó. La joven es originaria de Teloloapan, Guerrero y antes de llegar a Capela, trabajó en Atención Clientes. El cambio fue radical, empezando por su vestimenta.

"Allá (en Atención a Clientes) es mucho estrés y yo soy de las que se aburren de la rutina. En cambio en este equipo (Simba) es prácticamente un día nuevo siempre, llegas y te ponen diferente actividad. Me gusta mucho, ha sido divertido". A la minería le dedica cinco días y descansa dos, además de que se ha vuelto una fuente de inspiración para sus compañeros varones. Uno de ellos es Yahir Santiago Ortega. Tiene seis meses laborando en Capela y Luz se ha encargado de capacitarlo. "Me sorprendió porque nunca había visto una mujer operando. Me gusta su forma de trabajar y cómo enseña", expresó.

Luz y María diariamente utilizan un overol en color naranja con reflejante de dos pulgadas. Su equipo de protección personal está compuesto por un casco, sordinas, barbiquejo, respirador, lentes y guantes. De igual forma llevan un auto rescatador, cinto, lámpara minera, botas de hule y una lámpara trasera de casco.

CAMBIO DE ESTEREOTIPOS

La mina subterránea Capela y una planta de beneficio se ubican en Teloloapan, Guerrero y son propiedad 100% de Industrias Peñoles. De forma mensual, se logran extraer 2,200 toneladas de cobre, 900 toneladas de plomo y 5 mil toneladas de zinc. La plantilla laboral está conformada por 1,100 personas, de las cuales un 18% son mujeres. En este contexto, los estereotipos poco a poco han sido derribados para dar paso a una mayor presencia de mujeres en el sector minero. Además, el puesto de las mujeres en la industria minero-metalúrgica lo han ganado porque demuestran capacidad y eficiencia al momento de desempeñar sus labores.

57,826 MUJERES en México trabajan en el sector minero-metalúrgico

Población femenina

Avance de las mujeres en la minería. *En 2008 era un 12.2% mientras que en 2015 un 12.8%. *En 2017 subió a un 13.9%; en 2018 a un 14.9%; y en 2020 a un 15.7%. *Cerca de 60 mil mujeres trabajan en la industria minera. Esto equivale a un 16% de la plantilla total. * Las mujeres que ocupan puestos ejecutivos en la industria minera aumentaron de un 4% a un 6%, según datos de la Camimex. * Tanto la minería subterránea como en la de tajo abierto hay una mayor concentración de mujeres sindicalizadas.