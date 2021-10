Abarrotan rezagados módulos de vacunación

En el último día de vacunación contra el COVID-19 para rezagados, miles de personas acudieron a los distintos módulos para recibir el biológico, incluyendo trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ya cuentan con la CanSino, pero han sido rechazados.

En las instalaciones de la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la fila que se formó desde la entrada, por el bulevar Revolución, entre las calles Donato Guerra y García Carrillo, daba vuelta por la Donato Guerra hacia el lado de la colonia Luis Echeverría, ante la gran demanda que hubo de personas que por uno u otro motivo no acudieron cuando correspondía.

Manuel Rodríguez, joven de 30 años, manifestó que debido a su trabajo no pudo asistir en su momento y una vez que pidió permiso para acudir se regresó al ver la enorme fila, pero al final se decidió y se las arregló para aplicarse la primera dosis y ayer estaba llegando para completar el esquema de vacunación.

TENÍA MIEDO

María Elena, una señora de 70 años, comentó que no fue cuando le tocaba y no pensaba asistir porque tenía miedo a la vacuna, pero luego se convenció de la necesidad de aplicarla, al darse cuenta de las personas conocidas que fallecían por COVID-19 y fue ayer, como rezagada también, por la segunda dosis.

Una maestra que se encontraba también en la fila expuso que ya tiene la vacuna de CanSino pero ha sabido de algunos docentes que con todo y vacuna han fallecido y tiene temor de contagiarse.

La profesora agregó que por eso se presentó a ver si se le aplicaban, pero al llegar al primer filtro, le informaron que ya aparecía en el sistema como vacunada y no la podrían volver a vacunar, ya que esas eran las instrucciones que tenían los Servidores de la Nación.

PROTOCOLO LAXO

Entrevistada por El Siglo de Torreón, la maestra de secundaria técnica, quien prefirió omitir su nombre, dijo que no es verdad que los protocolos para el ingreso de alumnos a las escuelas es estricto, pues ha detectado alumnos en su salón con tos o calentura y es por eso que ha buscado la forma de volver a vacunarse, "porque dicen que no sirve".

Como es del conocimiento general, el personal de la SEP a nivel nacional fue de los primeros grupos, junto con el personal de Salud, en vacunarse. Entre el personal educativo se ha generado cierta psicosis por la vacuna CanSino, ya que, además de los rumores que la vacuna de procedencia china no es efectiva, si pretenden ingresar a Estados Unidos no les aceptan ese biológico.

A las 10:30 horas de ayer sábado, en el módulo de Ciencias Políticas y Sociales se habían vacunado 850 personas de todos los rangos de edad, mayores de 18 años y se tenían 2 mil dosis para aplicar, pero en caso de requerirse, indicó el Servidor de la Nación encargado del módulo, solicitarían más al Ejército Mexicano, ya que sería el último día para la aplicación de los rezagados.

