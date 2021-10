No logró conocer La Laguna

Le habían platicado maravillas de la Comarca Lagunera, es por eso que quería conocer la región y probar su gastronomía, sin embargo, tales deseos no pudieron concretarse.

Octavio Ocaña, quien saltó a la fama desde niño gracias a su personaje de "Benito Rivers" en la exitosa serie Vecinos, murió la tarde del viernes, conmocionando las redes sociales ya que se trataba de un joven actor con bastante futuro profesional y personal, pues planeaba casarse con su novia Nerea Godínez.

Octavio charló en exclusiva vía zoom con El Siglo de Torreón en agosto de 2020 y en julio de este año. Fue en la charla del año pasado en la que reveló su anhelo de conocer la Comarca ya que amigos laguneros de él, como el actor Markin López (Oriundo de Gómez Palacio), le habían presumido estas tierras.

"Markin es un tipazo, es muy buena bestia; tanto él como otros amigos me han contado cosas muy chidas de Torreón. No he tenido el privilegio de ir a sus tierras, por ahora está complicado viajar (refiriéndose a los primeros meses de pandemia), sin embargo, espero que en un tiempo pueda ir por allá y comer también su gastronomía", comentó.

En esa misma charla, Octavio habló de otra de sus pasiones: el futbol, y de paso le deseó lo mejor al equipo Santos Laguna en el torneo bautizado entonces como Guardianes.

"Me gusta bastante jugar fut, jugué hasta segunda división profesional. Siempre le voy y le iré al Cruz Azul. El Santos es un equipo bien guerrero que admiro mucho y que siempre da batalla. Tuve una escuela de futbol que se llamaba Santos, justo por el equipo de ustedes, solo que ahora le cambiamos el nombre".

Cuando el joven parló en 2021 con esta casa editora celebró el triunfo de la Máquina ante los albiverdes en el torneo pasado, sin embargo, continuó mostrando un gran respeto al Santos.

"Tengo los mismos años (22) que llevaba el Cruz Azul sin ser campeón. Nunca había visto al equipo ganar el torneo, estoy muy orgulloso. Imagínense estar casado con el equipo y nomás no ganaba una final."

"Los albiverdes ya se habían impuesto hace tiempo en una final ante el Cruz Azul, así que esta vez ya nos tocaba a nosotros, ya teníamos ganas de ganar, ya nos tocaba ganar", recalcó en la entrevista vía Zoom que dio en la que portaba el jersey de su equipo.

El nacido en la Ciudad de México aprovechó la charla para recordarle a Markin, quien es 100 por ciento santista, que le pagara una apuesta que hicieron previo a la final del encuentro de Santos vs. Cruz Azul el 30 de mayo pasado.

"Markin me apostó una playera y una botella de vino y a la fecha no ha pagado; me tiene que pagar, pero nomás se hace loco. Les encargo que por favor le digan que salde su deuda", dijo entre risas a lo que López le contestó días después que cuando quisiera saldaban la deuda.

Esa vez, Octavio anunció que se encontraba muy enamorado de Nerea y anunció que se casaría con ella en diciembre próximo.

"Ya me quería casar. Voy a unir mi vida a la de mi pareja el año que entra, en diciembre. Estamos bien contentos, ya estamos organizando todo. Encontré a la persona correcta, estoy muy feliz", comentó con una sonrisa de oreja a oreja.

A través de sus historias de Instagram, la chica posteó ayer: "Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida. Te amo, te amo, te amo por toda la eternidad". En otra "story" subió una foto de ambos junto con la emotiva canción de Kany García de nombre Confieso.

Elias Solorio, productor de Vecinos, lamentó el deceso de Octavio. "No lo puedo creer. Descansa en paz , mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos . Buen viaje , Benito", posteó.

El actor lagunero, Markin López, de igual manera se mostró muy mal por la partida de Ocaña.

"Estoy en shock", dijo a El Siglo de Torreón sumamente consternado.

Por su parte, Eduardo España escribió en Twitter que no paraba de llorar ante la terrible noticia.

"Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote", externó España en los primeros minutos de este sábado.