Con golazo de Diego Valdés, Santos se impone a Querétaro

Queretaro No Tenia Posiblidades. Alejandro Irragortary Compro Los 3 Puntos. El Arbitro Les Regalo el Tiro Libre.por eso Almada No Celebro El 3 Gol. El ya Sabia. Pero El Equipo No Tiene Defensas Buenos. No SE le Ve Futuro. Al Menos 5 Deben Salir pero Saldran Los que Cobren Mucho. SE Quedaran. Geraldino, Ocejo, Govea,.Mudo. Aguirre,Otero ,Ibarguen, Izijara,

