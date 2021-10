'La ignorancia cobra más vidas que el COVID-19'

Más de 300 mil muertes se han registrado en el país a consecuencia del COVID-19, sin embargo, a casi dos años de que se registró el primer caso en México y con ello toda la problemática social y económica que se ha registrado a nivel mundial, aún hay personas que no solo piensan que es mentira, también se niegan a aplicarse la vacuna.

Uno de tantos casos es el de Shanny “N”, quien recordó que ella tiene familia Tennessee, en el vecino, quienes le platicaron el triste panorama que se vivió durante la etapa más crítica a nivel mundial del COVID.

“Tan solo se imaginártelo te impacta, te da miedo, ellos me platicaban que los hospitales estaban llenos de pacientes, no se daba abasto, el estacionamiento estaba lleno de carrozas fúnebres esperando los cuerpos para llevarlos a cremar, muchos de esos eran familias completas”, comentó.

Por lo anterior, entre su familia siempre tuvieron todas las precauciones para evitar ser un número más en la lista de contagios e incluso de defunciones, pero como en todas las familias siempre hay excepciones, pues una de sus tías al igual que su primo, negaban que esto fuera una realidad.

“Él tiene obesidad, por lo que fue de los primeros que mandaron a su hogar por confinamiento, sin embargo, como le pagaban al cien, no le importo, todos los días estaba en la calle, en carnes asadas, hasta que obviamente se contagió”, indicó.

Shanny platicó que fue primero su primo, luego su tía quien además de obesidad, también padecía de diabetes e hipertensión.

“Estuvo muy mal mi primo, mi tía lo cuidó todo el tiempo, cuando iba ya de salida, ella comenzó a presentar síntomas de COVID, pero como nunca creyeron que fuera verdad, siempre decían que era una gripa, nunca acudieron a hacerse una prueba, solo se automedicaban con antigripales”, manifestó.

Fue hace casi un año cuando ese “resfriado” se complicó, la insuficiencia respiratoria se hizo presente, por lo que de inmediato la trasladaron a la Clínica 89 del IMSS, el médico que los atendió les indicó que todo el cuadro clínico era covid, además de presentar 70 por ciento de saturación de oxígeno, por lo que era urgente su traslado a la Clínica 2, la ambulancia ya estaba lista.

“Aun así siguieron renuentes, optaron por llevarla al Hospital Universitario de Saltillo, el médico les dio el mismo diagnóstico, sin embargo les indicó que no podía quedarse en el nosocomio ya que no era hospital Covid, si no quieran llevarla al IMSS podían llevarla al Muguerza, eso sí, tenían que prepararse con mínimo 70 mil pesos diarios para su atención”, relató.

Después de una hora, terminaron en la Clínica 2 del IMSS, la paciente arribó casi desmayada, con 80 por ciento de saturación, por lo que de inmediato les indicó el medico que iban a tener que intubarla, pues su estado era crítico.

Justamente una semana duró hospitalizada, las enfermedades que padecía más las complicaciones a causa de una atención tardía por Covid-19, fueron detonantes para que terminara su vida, sin embargo su hijo seguía sin creer en este virus.

“Él decía que en el IMSS la mataron, pero no fue así, todos sabemos que fue su negativa a creer que es una realidad, y aun así, sigue sin creer, tuvo que irse a aplicar la vacuna porque en su trabajo y en muchos lados ya es requisito el certificado de vacunación”, señaló.

Y es que una de las indicaciones luego de aplicarse la vacuna, es evitar al menos por 72 horas el alcohol y tabaco, ya que se podría registrar alguna reacción negativa.

“Apenas salió de aplicarse la vacuna, cuando ya estaba tomando en una carne asada, obviamente horas después se puso muy mal, estuvo varios días hospitalizado pues su obesidad complicaba su salud, y a pesar de lograr salvar su vida, de perder a su madre a causa del Covid, sigue creyendo que no es verdad”, sostuvo.

Tras reflexionar, Shanny afirmó que así como ella, hay personas que a diario tomas sus precauciones para evitar un contagio, sin embargo es lamentable que a pesar de las cifras que hay a nivel mundial en cuanto a la Covid se refiere, hay gente que aún no cree, como es el caso de sus familiares.

“El COVID está matando, pero creo que la ignorancia está matando a más, no entiendo como a pesar todo lo que ha pasado en el mundo, hay gente que sigue creyendo que esto es mentira, que como muchos dicen, es un invento del gobierno”, concluyó.