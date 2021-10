Listas Jackie Nava y 'Barby' Juárez para la pelea por el cinturón Diamante en Tijuana

Jackie Nava y Mariana Juárez, la “Princesa Azteca” y la “Barby”, están listos en lo físico, en lo boxístico y en lo mental, para enfrentarse esta noche, en el Auditorio Municipal de Tijuana.

Nava (38-4-4, 16 KO’s) y Juárez (55-10-4, 19 KO's) se enfrentarán a 10 rounds, estando en juego el campeonato Diamante del CMB, en una pelea que se espera sumamente disputada y muy competitiva.

En la ceremonia de peso, ambas estuvieron por abajo del tope de los Supergallo. Nava, pesando 54.600 kilogramos, y Juárez 54.900, y mostrando una gran fisionomía, con cuerpos muy marcados y músculos bien definidos.

“Respeto mucho el nivel, la entrega y la dedicación de Mariana, pero voy a dejarlo todo sobre el ring para que el título se quede en casa, hice una gran preparación, es una pelea muy grande, en mi casa, y voy a darlo todo para darle gusto a la afición y quedarme con la victoria”, declaró Jackie posterior a su pesaje oficial.

Mariana Juárez se presentará en Tijuana con la mentalidad y la confianza de que va a vencer a la “Princesa Azteca”.

“Desde luego que lo que ha significado Jackie Nava para el boxeo femenil en México es incuestionable, hemos hecho una carrera muy exitosa y muy similar, y ahora nos encontramos en el momento perfecto. Me siento muy fuerte y con mucha motivación para ganar esta pelea, quiero decirle a Jackie que tendremos una guerra y el título me lo llevaré a mi casa, pero que no se preocupe, que con todo gusto le daré una revancha”, estableció Mariana.

Jackie Nava, que ha obtenido nueve campeonatos del mundo en dos divisiones, le dijo de frente a Mariana que el respeto que le tiene abajo del ring, terminará a la hora de la pelea pues está dispuesta, con la preparación y la mentalidad, para dar una gran pelea.

La “Barby” refirió que la guerra la tiene garantizada, y le pidió a la afición que no se la pierdan, pues sobre el ring, se verá historia.

En el respaldo, el tijuanrense Elvis “Rockanrolero” Torres (19-1-2, 11 KO’s) se medirá al regiomontano Erick Encinia (14-4-1, 5 KO’s) a 8 rounds en peso Ligero, Diego “Azabache” Torres (11-0-0, 11 KO’s) expondrá su invicto ante el sinaloense José “Cheche” Valenzuela (9-3-0, 3 KO’s) a 8 capítulos en Ligero, mientras que los capitalinos Brian Mercado y Bryan Mosinos también tomarán parte en la función.

La velada boxística de este sábado, en el Auditorio Municipal de Tijuana, será con acceso de público y dará inicio a las 17:00 horas.