Se acabaron las excusas para Cruz Azul: Pol Fernández

América fracasó en su intento por conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf, llega golpeado para el clásico joven contra Cruz Azul, pero en La Noria no se confían. Guillermo Pol Fernández adelanta que será un juego cerrado.

"Es un partido que nos puede marcar, nos puede acercar al objetivo, pero también sabemos que se pueden dar otros resultados y debemos estar preparados para todo. Es un clásico y sabemos todo lo que representa, no importa cómo vengan los dos equipos. Vamos a enfrentar a un gran rival y seguramente será dificilísimo; será un duelo muy cerrado", declaró el mediocampista argentino.

El elemento de La Máquina espera ofrecer otra imagen mañana a su afición y acepta que se acabaron las excusas en el cuadro cementero, de cara al cierre del torneo Apertura 2021. "No sentimos presión, sino la responsabilidad de mostrar otra imagen de ser ese equipo que fuimos, no sirve poner excusas, eso ya quedó atrás. El presente requiere de buenos rendimientos y ya no hay margen de error. Queremos entrar en los cuatro primeros; es el objetivo", dijo.

Cruz Azul marcha sexto, con 20 puntos, y aún le quedan nueve unidades por disputar. Espera contra las Águilas seguir escalando posiciones en la tabla.