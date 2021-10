Saldo blanco en celebraciones a San Judas Tadeo de Torreón

Prácticamente sin incidentes mayores fue que concluyeron las celebraciones a San Judas Tadeo en Torreón, informaron ayer viernes autoridades municipales.

Se detalló que desde el pasado miércoles se desplegó un operativo junto con autoridades del Gobierno de Coahuila en materia de vigilancia sanitaria, seguridad y ordenamiento en general, mismo en el que se revisaron las condiciones físicas del Templo de San Judas Tadeo, así como de las primeras reliquias y danzas que desarrollaron en las colonias.

En todos los casos se dieron inspecciones generales de parte de las autoridades, siendo solamente en casos contados en los que se tuvo que acudir para ordenar algún ajuste en los protocolos de prevención del contagio del COVID-19, especialmente en temas de posibles aglomeraciones, uso del cubrebocas y en los procesos de entrega de alimentos.

Brindó mayores detalles el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara, quien destacó el comportamiento y responsabilidad de la población en el marco de las celebraciones religiosas.

"Realmente no hubo incidentes relevantes, de una forma u otra se respetaron las recomendaciones y las medidas que se implementaron, sabemos que es una costumbre muy arraigada aquí en la Comarca Lagunera, es una de las regiones que más celebran el día de San Judas Tadeo y bueno, no hubo nada de relevancia, es realmente de reconocerle a la gente que hizo lo posible por cumplir con las medidas sanitarias y sobretodo con e no generar actos de violencia y de desorden".